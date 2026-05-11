Жители Алтая смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Тест на ВИЧ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На текущей неделе жители Алтайского края смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ 12, 13, 14 и 15 мая.

В Барнауле обследование проводят на базе краевого центра по борьбе со СПИДом по адресу: улица 5-я Западная, 62, кабинет №117. Кабинет работает с 8:30 до 15:50, перерыв на обед — с 12:30 до 13:00.

Пройти тестирование также можно:

— в Бийске по адресу улица Горно-Алтайская, 66. Кабинет открыт с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, по пятницам — до 14:00. Обеденный перерыв — с 12:30 до 13:00;

— в Рубцовске на улице Алтайской, 94. Приём ведётся ежедневно с 8:00 до 15:00, обед — с 12:00 до 12:30.

Для прохождения обследования документы не требуются. Тест проводится бесплатно, анонимно и занимает около 10–15 минут.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам:

— 8-983-350-05-84 — горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИДа;

— 8 (3852) 33-46-99 — отдел профилактики Алтайского краевого центра по борьбе со СПИДом.