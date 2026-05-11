Экипаж автобуса и пассажирка в Барнауле помогли вернуть ребёнка маме

Во время рейса автобуса №35 в Барнауле экипаж общественного транспорта и пассажирка помогли потерявшемуся ребёнку вернуться к маме. Подробности сообщили в поисковой группе «ЛизаАлерт».

В салон автобуса зашла 10-летняя девочка, поведение которой показалось одной из пассажирок тревожным. Женщина обратила внимание кондуктора на то, что ребёнок выглядит растерянным.

Позже выяснилось, что девочка находится без сопровождения взрослых. Водитель и кондуктор связались с диспетчером и приняли решение отвезти девочку до конечной остановки, отменив дальнейшие рейсы. Также они были готовы обратиться за помощью в полицию и вызвать медиков при необходимости.

По пути кондуктор передал информацию о ребёнке в поисковый отряд «ЛизаАлерт», сообщив приметы. Вскоре стало известно, что девочку уже разыскивает мать, заявка на поиск была уже подана в отряд, хотя еще не опубликована. Как оказалось, у ребенка имеются особенности в развитии.

«Всё это время сотрудники маршрута №35 – водитель Константин Гостеев и кондуктор Алексей Шумилов были рядом с ребёнком. Потом подъехали сотрудники скорой и Росгвардии. Ребёнок был в безопасности, под наблюдением. Статус заявки закрылся радостными словами: «Найдена. Жива», - рассказали в «ЛизаАлерт».

Через некоторое время «потеряшка» вернулась к маме.