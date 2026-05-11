Лучшего таксиста выберут в Алтайском крае

В Алтайском крае 12 мая состоится региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Участникам предстоит продемонстрировать знание правил дорожного движения, ориентирование по улицам города и знание законодательства в сфере такси. Практическая часть соревнований будет посвящена в том числе вопросам детской безопасности, сообщает региональный Минтранс.

Организаторы подготовили для конкурсантов специальные испытания, среди которых — «Установка детского автокресла». Перед началом задания автокресло будет находиться в багажнике автомобиля. После сигнала участнику необходимо будет быстро достать его и правильно закрепить в салоне машины. Во время практического заезда ребенка в автомобиле не будет. Аккуратность управления транспортом жюри оценит во время испытания «Плавность вождения» с помощью стаканов с водой, установленных на крыше. Водителю необходимо будет преодолеть дистанцию, не пролив воду и не разбив стаканы.

Победитель представит Алтайский край на всероссийском финале, где участники будут бороться за главный приз — легковой автомобиль и 300 тысяч рублей.

Организаторами конкурса выступают Общественный Совет по развитию такси при поддержке Минтранспорта РФ и ГИБДД России. Региональный этап организован при поддержке Минтранспорта Алтайского края. Основная цель конкурса — повышение уровня водительского мастерства таксистов и безопасности пассажирских перевозок.