За «черными лесорубами» на Алтае будут следить из космоса

Специалисты смогут постоянно получать данные о состоянии земель лесного фонда со спутников. Фото: Минприроды АК

В 2026 году лесничества Алтайского края начнут использовать космический мониторинг для защиты лесов от незаконных вырубок. Такое решение принято после обращения регионального Минприроды в Рослесхоз. По итогам рассмотрения Алтайский край включили в список субъектов, где будет вестись непрерывное наблюдение из космоса. Реализация проекта уже стартовала, сообщили в министерстве.

Специалисты смогут постоянно получать данные о состоянии земель лесного фонда со спутников. Это позволит оперативно фиксировать природные изменения, последствия стихийных бедствий и вмешательство человека, включая нелегальные рубки. При выявлении подозрительных изменений на лесных территориях сотрудники сразу проведут проверку непосредственно на месте.

Подобная система действует в ряде российских регионов с 2022 года. Космомониторинг уже применяют в Татарстане, Рязанской, Ленинградской, Челябинской областях и других субъектах. По данным специалистов, использование спутникового наблюдения и аналитики на базе искусственного интеллекта помогло в несколько раз сократить объемы незаконной заготовки древесины.

Ожидается, что внедрение современных технологий в Алтайском крае также позволит уменьшить число случаев нелегальных рубок и снизить объемы древесины, заготовленной «черными лесорубами».