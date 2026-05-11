В Барнауле мужчина пытался перелезть через балкон и погиб

В Барнауле 8 мая произошла трагедия — мужчина погиб после падения с высоты четвертого этажа. О случившемся пишет «Инцидент Барнаул» со ссылкой на очевидцев.

По информации свидетелей, происшествие случилось в доме №151 на улице Георгия Исакова. Предварительно, мужчина пытался перебраться через балкон: он поставил ногу на окно, но створка внезапно закрылась, из-за чего он потерял равновесие.

Полученные травмы оказались смертельными — мужчина умер на месте. Другие детали инцидента не уточняются.