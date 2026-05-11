11 мая на Алтае ожидается прохладная погода

Днем 11 мая в Алтайском крае ожидается прохладная погода местами с дождями. Прогноз опубликовал региональный Гидрометцентр.

Температура днем будет держаться в пределах +8,+13 градусов. При этом преимущественно без осадков, только по юго-востоку местами небольшие дожди. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле 11 мая будет +9,+11, дождей и сильного ветра не прогнозируют.

Также 11-12 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).