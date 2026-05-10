Футболисты барнаульского «Динамо» провели первый матч на новом газоне

Первый матч на новом поле. Скриншот трансляции ФК "Динамо"

В воскресенье, 10 мая, футболисты барнаульского «Динамо» провели на новом искусственном газоне, уложенном на одноименном стадионе, свой первый матч.

Соперником нашей команды стал «Ижевск». До встречи с сибиряками он занимал в турнирной таблице седьмую позицию, но динамовцы сместили его на две позиции вниз. Это притом, что были все предпосылки к тому, что исход будет совершенно другой.

«Ижевск» открыл счет уже на четвертой минуте. Роковую ошибку совершил вратарь бело-голубых Илья Бычков – он не согласовал свои действия с защитниками и в итоге ворота оказались открыты.

Барнаульцы сравняли на 11-й минуте и больше счет не менялся. Таким образом, встреча завершилась вничью – 1:1.