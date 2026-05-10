Кадетский бал прошел в Барнауле

5 мая в Барнауле состоялся традиционный кадетский бал. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Алтайского края.

Торжественное мероприятие состоялось на базе Барнаульского кадетского корпуса. Для участия были приглашены все школы города.

«В этом году формат бала был расширен до городского уровня, что позволило большему количеству учеников приобщиться к традиции. Так, к мероприятию присоединились десять общеобразовательных организаций, каждая из которых представила по две пары», – рассказали педагоги кадетского корпуса.

Участники бала должны были продемонстрировать свои навыки в нескольких направлениях. Это и испанский вальс, и полонез, и кадриль и многое другое. Лучшие юные танцоры были награждены грамотами.