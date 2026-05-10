На Алтае определили лучшего Земского почтальона

В Алтайском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Победителем стала сотрудница из поселка Прутского Павловского района Татьяна Белоусова.

Татьяна работает на почте пять лет.

«В нашем поселке все знают друг друга, поэтому к сельчанам я прихожу с добрыми словами и искренним вниманием. Каждый дом, каждый человек – это не просто строка в списке, а дорогой сердцу человек. Для меня быть почтальоном – настоящее призвание!» - говорит победительница конкурса.

Теперь Татьяне предстоит представлять наш регион на всероссийском финале, который состоится 26 мая в Москве.

Жители Алтайского края могут поддержать землячку, проголосовав за нее.