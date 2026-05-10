Крупный град прошел в Алтайском крае

9 мая в нескольких районах Алтайского края прошел крупный град. Об этом рассказали очевидцы.

В социальных сетях о граде рассказали жители Калманского, Михайловского и некоторых других районов. Кто-то жалуется на то, что яблони и кустарники потеряли цвет, другие же наоборот радуются, что непогода случилась именно сейчас, когда основная масса садовых культур еще не высажена: ни помидоры, ни перцы и т.д.

В Барнауле же накануне прошла сильная, но кратковременная гроза, которая не нанесла урона.

По данным Алтайского ЦГМС, днем 10 и ночью 11 мая в регионе пройдут кратковременные дожди. Местами будут сильные осадки в виде дождей и гроз. Усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы 25 м/с и более.