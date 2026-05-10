Волейболисты барнаульского «Университета» дома обыграли «Магнитку»

В субботу, 9 мая, в Барнауле состоялся первый матч заключительного 26-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А». Местный «Университет» принимал на своей площадке «Магнитку» из Магнитогорска.

Как оказалось, для наших гостей это заключительные матчи в их истории – клуб прекращает свое существование из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает сайт «Вечерний Магнитогорск». Поэтому команда доехала до Барнаула в усеченном составе – восемь волейболистов, в том числе играющий тренер Андрей Тестоедов.

Несмотря на упадническое настроение, гости сыграли достойно. Можно с уверенностью сказать, что матч прошел на равных, только где-то «студенты» были удачливее. В итоге победа осталась за ними – 3:0 (25:23; 25:23; 25:20).

10 мая в СК «Победа» состоится повторный матч. Начало в 17.00.