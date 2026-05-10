Барнаул
НовостиОбщество10 мая 2026 3:02

Праздничный фейерверк в Барнауле продлился восемь минут

Его посмотрели тысячи горожан
Анна СЕМИНА
Салют на 9 мая в Барнауле

Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле в завершении торжественных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прогремел праздничный фейерверк.

Главный салют прогремел над акваторией Оби. Посмотреть на яркие залпы пришли тысячи жителей краевой столицы.

«По традиции, запуск салюта сопровождался голосом легендарного диктора Юрия Левитана, который в 1945 году объявил о победном салюте в столице. Праздничный фейерверк длился восемь минут и включал в себя разнообразные пиротехнические эффекты», - рассказывают в мэрии.

Кроме набережной Оби, салюты также прогремели на специальных площадках в районах города.