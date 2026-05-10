В Барнауле произошел пожар на балконе девятиэтажки

Место происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Вечером 9 мая в Барнауле произошел пожар на балконе девятиэтажного дома на улице Попова. Подробности инцидента рассказали в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

«На момент прибытия подразделений МЧС России шел черный густой дым из окна балкона девятого этажа», – уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила около четырех квадратных метров. Огонь значительно повредил обшивку самого балкона, а также личные вещи и мебель.

Пострадавших в результате возгорания нет. Специалисты считают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.