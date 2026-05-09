Штормовое предупреждение и чрезвычайная пожароопасность объявлены на Алтае

Днём 10 мая и в ночь на 11 мая в крае пройдут дожди, местами сильные, сопровождаемые грозами. Скорость ветра может достигать 17-22 м/с, а отдельные порывы – 25 м/с и более. Со следующего понедельника, 11 мая, ожидается резкое похолодание. При этом из-за сухой погоды в западных районах прогнозируют чрезвычайную пожароопасность (5 класс), делится ГУ МЧС по региону.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разводить костры, использовать открытый огонь и выжигать сухую траву. В условиях штормового ветра любой источник искр может привести к масштабным степным или лесным пожарам.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра плотно закрывать окна и не парковать автомобили рядом с деревьями или рекламными щитами. Водителям во время грозы советуют переждать ливень на обочине, так как вспышки молний и плохая видимость значительно повышают риск ДТП.