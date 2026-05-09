Прокуратура начала проверку после избиения инвалида подростками в Барнауле

Пострадавшему нанесли удары по голове, разбив нос

Днем 9 мая компания из трех человек – девушки и двоих парней в возрасте 15-17 лет – напала на молодого человека с инвалидностью. По словам очевидцев, пострадавшему нанесли удары по голове, разбив нос. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая после осмотра госпитализировала молодого человека. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил выяснить обстоятельства нападения и дать правовую оценку действиям подростков.

Родственники пострадавшего сообщили, что это не первый случай агрессии со стороны подростков: в прошлом году у парня уже отбирали телефон. Тогда семья не стала подавать заявление в полицию. Текущий инцидент попал в поле зрения надзорного ведомства после публикации информации в социальных сетях.

Прокурор края Антон Герман взял ситуацию под личный контроль:

«По его поручению территориальной прокуратурой организована проверка причин и условий произошедшего. При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования».