Андрей Турчак принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске

В День Победы 5 тысяч жителей и гостей республиканской столицы прошли по улицам города с портретами своих героев. Вместе с горожанами в памятном строю прошел глава региона Андрей Турчак, сообщает пресс-служба Правительства Республики Алтай.

Турчак пронес портреты своих родственников – бабушки, пережившей блокаду, и дедушки супруги, который защищал Ленинграл. Он отметил, что в этом году в одном строю с жителями республики прошли представители города-героя на Неве.

«Вместе с воинами Горного Алтая победным маршем «Бессмертного полка» прошли моя бабушка Франциска Станиславовна, пережившая блокаду, и дедушка супруги Георгий Леонидович Суслов – защитник Ленинграда. Низкий поклон каждому, кто хранит Память. Никто не забыт и ничто не забыто! С Днем Великой Победы!», – прокомментировал Турчак участие в акции.

Мероприятия и шествия «Бессмертного полка» сегодня прошли во всех муниципальных образованиях региона.