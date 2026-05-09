Появилось видео с места ДТП с трамваем в Бийске

В сети появилось видео с места жесткого ДТП с трамваем в Бийске. На кадрах очевидцев видно, как сошедший с рельсов вагон вылетел на проезжую часть, снес бетонную опору линии электропередач и полностью перегородил автомобильную дорогу.

После аварии к расследованию подключились надзорные органы. Как сообщили в пресс-службе краевого ведомства, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована процессуальная проверка.

«Специалисты проверят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Соответствующие поручения уже даны территориальному прокурору. При наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 9 мая в 12:40 на улице Мухачева, 157. В результате схода вагона пострадали три пассажира: женщина и двое детей, их доставили в больницу. По предварительным данным мэрии города, причиной аварии мог стать посторонний предмет на путях.