НовостиПроисшествия9 мая 2026 8:56

Появилось видео с места ДТП с трамваем в Бийске

Аварией заинтересовалась прокуратура
Павел БАСТРЫГИН
ЧП произошло 9 мая в 12:40 на улице Мухачева, 157. Фото: Госавтоинспекция Бийска

ЧП произошло 9 мая в 12:40 на улице Мухачева, 157. Фото: Госавтоинспекция Бийска

В сети появилось видео с места жесткого ДТП с трамваем в Бийске. На кадрах очевидцев видно, как сошедший с рельсов вагон вылетел на проезжую часть, снес бетонную опору линии электропередач и полностью перегородил автомобильную дорогу.

После аварии к расследованию подключились надзорные органы. Как сообщили в пресс-службе краевого ведомства, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована процессуальная проверка.

«Специалисты проверят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Соответствующие поручения уже даны территориальному прокурору. При наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования», – подчеркнули в ведомстве.

Днем 9 мая многотонный трамвай сошёл с путей, вылетел на проезжую часть и протаранил бетонный столб.

Видео с места ДТП в Бийске. Видео: Госавтонспекция Бийска

Напомним, ЧП произошло 9 мая в 12:40 на улице Мухачева, 157. В результате схода вагона пострадали три пассажира: женщина и двое детей, их доставили в больницу. По предварительным данным мэрии города, причиной аварии мог стать посторонний предмет на путях.