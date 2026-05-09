Жители Барнаула увидели раритетную технику и обмундирование на площади Победы

В Железнодорожном районе активно празднуют День Победы Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

На территории района развернули сразу несколько творческих и патриотических площадок. Горожане могли увидеть экспонаты школьных музеев, макеты современного вооружения и послушать фронтовые песни в исполнении студенческих коллективов, делится мэрия Барнаула.

Празднования 81-й годовщины Победы в Железнодорожном районе прошли как на площадь Победы, так и на проспект Социалистического. Одной из самых заметных локаций стала выставка ретро-автомобилей и мотоциклов на привокзальной площади. Параллельно с этим центр «Рокот» представил коллекцию военного обмундирования, а волонтерские объединения организовали пункты поддержки и тематические акции.

Культурную программу обеспечили творческие силы ведущих вузов и центров детского творчества. Перед кинотеатром «Мир» и корпусами университетов звучали популярные песни военных лет, а хореографические коллективы представили тематические номера. Кроме концертов, для барнаульцев работали интерактивные молодежные площадки и мастер-классы, посвященные статусу Барнаула как города трудовой доблести.

Также комитет по образованию представил выставку школьных музеев с подлинными экспонатами времен Великой Отечественной войны. Посетители площадок могли не только увидеть раритеты, но и пообщаться с волонтерами организаций «Добрая воля» и «Весточка из дома».