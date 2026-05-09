В Барнауле 45 тысяч человек объединило шествие «Бессмертного полка»

Это уже 14-ая акция "Бессмертный полк" в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В колонне памяти плечом к плечу прошли губернатор, руководители региона и тысячи жителей края. С портретами своих героев участники акции проследовали по центральным улицам города сразу после завершения парада.

Шествие, ставшее для краевой столицы уже 14-м по счету, стартовало от главной площади Барнаула. Перед началом движения здесь состоялось торжественное построение войск гарнизона.

В одном строю с горожанами портреты своих дедов и прадедов пронесли председатель АКЗС Александр Романенко, представители силовых структур, ветеранских организаций и воспитанники военно-патриотических клубов.