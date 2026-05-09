Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей края с Днём Победы

Сегодня по всей стране празднуют День Победы Фото: АКЗС.

В официальном обращении первые лица региона подчеркнули неоценимый вклад Алтайского края в разгром врага. Пока фронтовики сражались на передовой, труженики тыла стояли у станков, растили хлеб и давали кров эвакуированным. По словам руководителей, этот подвиг стал примером для нынешних воинов, приводит слова пресс-служба АКЗС.

Память о поколении победителей сегодня бережно хранится в каждой семье, в архивных письмах и музейных залах. Виктор Томенко и Александр Романенко выразили глубокую благодарность ветеранам за их «необычайную силу духа».

«Наши деды и прадеды всегда будут примером мужества, самоотверженности и беззаветной преданности Отечеству. Они выстояли в ожесточенных боях, выдержали голод и лишения благодаря необычайной силе духа и вере в торжество добра», – отмечается в тексте поздравления.