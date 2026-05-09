Томенко почтил память героев Великой Отечественной войны на Мемориале Славы

Празднование 9 мая началось с возложения цветов. Фото: Правительство края, Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с ветеранами, участниками СВО и жителями региона почтил память фронтовиков и тружеников тыла. Участники церемонии возложили цветы к скульптурной группе «Прощание», Монументу павшим кавалерам ордена Славы и пантеону с именами погибших воинов под звуки оружейного залпа, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Площадь Победы имеет для региона особое значение, так как именно отсюда в годы войны уходили эшелоны на фронт. Всего на защиту Родины встали около 600 тысяч жителей Алтая, почти половина из которых не вернулись домой. За время войны в крае было сформировано 15 дивизий, а 260 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза.

В завершение церемонии юнармейцы передали почетным гостям зажженные лампады у часовни защитников Отечества. Глава региона лично пообщался с ветеранами, отметив важность сохранения исторической памяти.

В торжественном мероприятии также приняли участие руководители органов власти, сенатор Наталья Кувшинова, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и Герой России Константин Молчанов.