На Алтае 9 Мая замедлят мобильный интернет в целях безопасности

Жителям края рассказали о возможных ограничения связи 9 мая

В Алтайском крае во время празднования 9 Мая могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета. Антитеррористическая комиссия региона предупредила о возможном замедлении передачи данных в местах массовых мероприятий.

Как сообщают специалисты, это необходимо для проведения радиочастотного анализа и обеспечения безопасности граждан. Ограничения не затронут обычную голосовую связь, Wi-Fi и проводной интернет.

Тем не менее жителям рекомендуют заранее подготовиться к возможным трудностям с сетью: скачать офлайн-карты, сохранить расписание транспорта и номера такси, а также иметь при себе наличные деньги для оплаты покупок.