В Барнауле сотрудники МВД и ветераны почтили память погибших героев

В преддверии Дня Победы в Барнауле состоялся торжественный митинг, посвящённый памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Мероприятие объединило личный состав ГУ МВД по Алтайскому краю, ветеранов, курсантов и представителей общественных организаций.

Кульминацией церемонии стало вынесение уникального Знамени Героев Победы. Это 13-метровое полотнище, созданное руками кадетов и юнармейцев при поддержке регионального поискового движения. На знамени вышиты 360 имён милиционеров Алтайского края, которые ушли на фронт Великой Отечественной войны и не вернулись.

Знамя было торжественно передано начальнику ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанту полиции Сергею Камышеву. Теперь эта реликвия будет храниться в музее Главного управления как символ вечной памяти.

«С огромной благодарностью мы вспоминаем тех, кто проливал кровь на полях сражений и ковал победу в тылу. Среди них были и сотрудники органов внутренних дел Алтайского края. Более тысячи милиционеров воевали в рядах Красной Армии и в партизанских отрядах, обезвреживали диверсионные группы, боролись с бандитизмом. Своей доблестью и самоотверженным трудом они завоевали себе бессмертную славу. Их подвиги, мужество и отвага служат высоким нравственным ориентиром для каждого защитника правопорядка», - отметил начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Сергей Камышев.

В ходе митинга оркестр и артисты Культурного центра ГУ МВД исполнили патриотические композиции. Гимназистка прочитала стихотворение «Героям Великой Отечественной войны». В завершение все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Защитникам правопорядка».