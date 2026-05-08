Алтайские специалисты обнаружили вредителей в 33 тысячах импортных цветов

Специалисты алтайской лаборатории обнаружили в партии импортных цветов опасных вредителей. Об этом сообщили в Алтайском филиале «Центра оценки качества зерна» (ЦОК АПК).

Карантинных насекомых выявили в трех партиях цветов. Всего оказалось заражено более 33 тысяч штук, в том числе розы и голубые остролепестники.

В ходе лабораторных исследований эксперты идентифицировали два вида трипсов: западного цветочного и Пальму. Эти микроскопические вредители представляют серьёзную угрозу для сельского хозяйства и экосистемы, так как повреждают растения и приводят к их гибели.

Информация уже направлена в региональное Управление Россельхознадзора для принятия дальнейших мер.

С начала 2026 года это уже 57-й случай обнаружения карантинных организмов в цветочных поставках на Алтай. Всего было проверено более 470 тысяч штук цветов в 50 различных партиях. Заражённая продукция уничтожается или отправляется на обязательную фитосанитарную обработку.