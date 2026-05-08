Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 11:12

Экс-начальник Горно-Алтайавтодора осужден за получение взятки

Его приговорили к реальному лишению свободы
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Мужчина признан виновным в коррупционных преступлениях

Мужчина признан виновным в коррупционных преступлениях

Фото: СУ СК по Республике Алтай.

В Республике Алтай вынесли приговор бывшему начальнику Горно-Алтайавтодора. Мужчина признан виновным в коррупционных преступлениях, сообщили в СУ СК по региону.

По данным суда и следствия, в мае 2024 года и с сентября по декабрь того же года мужчина лично и через посредника получил от дорожной организации взятки в виде телефона за 150 тыс. рублей. Взятка предназначалась за общее покровительство и попустительство при исполнении госконтрактов по ремонту моста через ручей на территории Шебалинского района. Также он получил в общей сумме 800 тысяч рублей за прием работ по установке шпунтового ограждения на строящемся объекте. Ущерб составил более 2,2 млн рублей.

Материальный ущерб был полностью возмещен. По итогу суд приговорил обвиняемого к более чем семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 4,2 млн рублей.