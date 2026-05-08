9 мая по Барнаулу проедет «Трамвай Победы»

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.
В День Победы, 9 мая, в Барнауле состоится традиционная патриотическая акция. По улицам города проедет «Трамвай Победы», украшенный к празднику, сообщили в администрации краевой столицы.
Внутри вагона будет по-настоящему празднично и душевно. Учащиеся межвузовского студенческого педагогического отряда «СОЮЗ» исполнят для пассажиров песни военных лет, прочитают стихи и поздравят всех с Днём Победы. Ребята будут одеты в солдатскую форму и одежду, стилизованную под 40-е годы, что создаст особую атмосферу.
Отправление праздничного вагона №3160 состоится в 11:32 от остановки «Депо №3». Трамвай проследует по маршруту №7 до конечной станции «Кордон».
Полный маршрут следования:
- Депо №3.
- Ул. Малахова.
- Ул. Власихинская.
- Ул. Попова.
- Ул. Антона Петрова.
- Ул. Северо-Западная.
- Пр. Ленина.
- Пр. Строителей.
- Пр. Красноармейский.
- Ул. Аванесова.
- Змеиногорский тракт.
- Кордон.
Акция продлится до 13:00.