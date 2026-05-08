9 мая по Барнаулу проедет «Трамвай Победы»

Отправление праздничного вагона состоится в 11:32 от остановки «Депо №3» Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В День Победы, 9 мая, в Барнауле состоится традиционная патриотическая акция. По улицам города проедет «Трамвай Победы», украшенный к празднику, сообщили в администрации краевой столицы.

Внутри вагона будет по-настоящему празднично и душевно. Учащиеся межвузовского студенческого педагогического отряда «СОЮЗ» исполнят для пассажиров песни военных лет, прочитают стихи и поздравят всех с Днём Победы. Ребята будут одеты в солдатскую форму и одежду, стилизованную под 40-е годы, что создаст особую атмосферу.

Отправление праздничного вагона №3160 состоится в 11:32 от остановки «Депо №3». Трамвай проследует по маршруту №7 до конечной станции «Кордон».

Полный маршрут следования:

- Депо №3.

- Ул. Малахова.

- Ул. Власихинская.

- Ул. Попова.

- Ул. Антона Петрова.

- Ул. Северо-Западная.

- Пр. Ленина.

- Пр. Строителей.

- Пр. Красноармейский.

- Ул. Аванесова.

- Змеиногорский тракт.

- Кордон.

Акция продлится до 13:00.