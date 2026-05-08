НовостиПроисшествия8 мая 2026 9:10

Сильный ветер и гроза ожидаются на Алтае 10 мая

Вместе с непогодой придет похолодание
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
На большей части территории будут дожди и грозы.

В Алтайском крае 10 мая ожидаются усиление ветра и похолодание. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на большей части территории будут дожди и грозы.

Спасатели предупреждают о сильном ветре до 19-24 метров в секунду. Жителям рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. Дома необходимо закрыть окна, в том числе на балконе. На улице во время порывов лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Нельзя прятаться вдоль стен домов, так как могут упасть элементы конструкций крыш и фасадов. Машину лучше парковать в гараже.

«При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить», - отметили в МЧС.