Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 7:26

Пьяный мотоциклист устроил ДТП и получил травмы на Алтае

У водителя не было прав
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Авария произошла поздней ночью

Авария произошла поздней ночью

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай 19-летний молодой человек устроил ДТП. Пьяный мотоциклист перевернулся на дороге, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла ночью 7 мая. Мужчина, управляя мотоциклом Racer-300, не справился с управлением и допустил опрокидывание байка. Водитель сломал ключицу и получил ушиб бедра и попал в больницу. Госпитализация не потребовалась.

Оказалось, что у молодого человека не было водительских прав. Его привлекли к ответственности за езду без прав в нетрезвом виде.