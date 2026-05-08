Пьяный мотоциклист устроил ДТП и получил травмы на Алтае

Авария произошла поздней ночью Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай 19-летний молодой человек устроил ДТП. Пьяный мотоциклист перевернулся на дороге, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла ночью 7 мая. Мужчина, управляя мотоциклом Racer-300, не справился с управлением и допустил опрокидывание байка. Водитель сломал ключицу и получил ушиб бедра и попал в больницу. Госпитализация не потребовалась.

Оказалось, что у молодого человека не было водительских прав. Его привлекли к ответственности за езду без прав в нетрезвом виде.