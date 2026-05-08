Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 мая 2026 7:16

Суд отказал бывшему мэру Рубцовска Фельдману в выплатах

Экс-чиновник требовал годовую выплату жаловаться после досрочной отставки
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Дмитрий Фельдман

Дмитрий Фельдман

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

Рубцовский городской суд поставил точку в споре между администрацией города и бывшим градоначальником Дмитрием Фельдманом. Экс-чиновник требовал назначить себе так называемый «золотой парашют» — годовую выплату жалованья после досрочной отставки, но судья встал на сторону муниципалитета и отказал в иске. Об этом сообщает «Банкфакс».

В марте Дмитрий Фельдман подал иск к финансовому комитету администрации и запросил ежемесячное пособие, которое равно его бывшей зарплате, на год. Основанием для иска послужила норма о выплатах лицам, достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность при досрочном прекращении полномочий.

7 мая суд официально признал требования экс-мэра необоснованными.

Напомним, что временно исполняющим обязанности был назначен Игорь Башмаков, а 29 апреля его единогласно избрали новым главой города на пятилетний срок.