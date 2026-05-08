Суд отказал бывшему мэру Рубцовска Фельдману в выплатах

Дмитрий Фельдман Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

Рубцовский городской суд поставил точку в споре между администрацией города и бывшим градоначальником Дмитрием Фельдманом. Экс-чиновник требовал назначить себе так называемый «золотой парашют» — годовую выплату жалованья после досрочной отставки, но судья встал на сторону муниципалитета и отказал в иске. Об этом сообщает «Банкфакс».

В марте Дмитрий Фельдман подал иск к финансовому комитету администрации и запросил ежемесячное пособие, которое равно его бывшей зарплате, на год. Основанием для иска послужила норма о выплатах лицам, достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность при досрочном прекращении полномочий.

7 мая суд официально признал требования экс-мэра необоснованными.

Напомним, что временно исполняющим обязанности был назначен Игорь Башмаков, а 29 апреля его единогласно избрали новым главой города на пятилетний срок.