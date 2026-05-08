Алтайский студент отреставрировал старинные весы эпохи 1940-х годов

Механические весы-уточки были найдены на Факультете ветеринарной медицины в плохом состоянии. Фото: пресс-служба АГАУ

Студент Алтайского государственного аграрного университета отреставрировал старинные весы эпохи 1940-х годов для Музея истории вуза. Как сообщили в пресс-службе АГАУ, ко Дню Победы музей пополнился еще одним артефактом.

Участник Молодежной инженерной школы 3D-моделирования «Импульс», студент Колледжа агропромышленных технологий Владислав Варкуленец взялся за восстановление экспоната, произведенного в 1949 году. Механические весы-уточки были найдены на Факультете ветеринарной медицины в плохом состоянии.

«Точно такие же весы, но чуть ранее произведенные, использовались в годы Великой Отечественной войны для реализации продовольственных товаров: хлеба, крупы, сахара и т.п.», - отметил руководитель Музея истории АСХИ-АГАУ, к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин Максим Колокольцев.

По словам студента, весы были ржавыми, без ключевых деталей механизма и чаш. Сначала экспонат пришлось разобрать и очистить от ржавчины.

«Потом я его собрал и покрыл краской. Механизм восстановил, а недостающие детали изготовил вручную или смоделировал с помощью нейросети и распечатал на 3D-принтере. Теперь весы работают, как часы!», - говорит молодой человек.