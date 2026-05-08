Акция «Белые журавли» объединила поколения в Барнауле

На торжественной части мероприятия присутствовал начальник Управления ФСБ по Алтайскому краю Роман Плотников

В Барнауле в преддверии 9 Мая проходит традиционный городской патриотический марафон. В этом году центром событий стал лицей № 52, где акция «Белые журавли» объединила сотни школьников, их родителей и ветеранов.

Белые футболки с портретами участников Великой Отечественной войны надевают ученики, педагоги и родители, которые участвуют в торжественном забеге по проспекту Ленина. Это не просто атрибут, а символ памяти о тех, кто не вернулся с фронта.

В этом году к марафону присоединились более 800 человек, включая учеников нового корпуса лицея на улице Взлётной. На торжественной части мероприятия начальник Управления ФСБ по Алтайскому краю Роман Плотников подчеркнул важность сохранения исторической правды.

«В преддверии главного праздника нашей страны, Великого Дня Победы, все мы вместе вспоминаем поколение героев-победителей, – отметил Роман Плотников. – Огромные слова благодарности педагогическому коллективу школы, за творческое воспитание наших детей, за историческую память о каждом из тех, кто сражался за победу на фронтах, кто работал в тылу, в том числе в нашем городе. Наши деды и прадеды подарили нам жизнь. Их дело продолжают внуки и правнуки», - отметил Роман Плотников.

По словам директора лицея Татьяны Пономарёвой, цель акции — объединить поколения.

В рамках подготовки к марафону в лицее прошли «Уроки мужества». Частый гость в лицее №52 председатель Совета ветеранов УФСБ России по Алтайскому краю Алексей Суханов отметил, что дети с живым интересом относятся к таким встречам.

«Лицеисты о многом спрашивают, живо интересуются и событиями времен Великой Отечественной войны, и нашими профессиональными буднями. Рассказывал им о фронтовом пути моего отца, приносил награды, документы. Делился информацией по делам, произошедшим несколько десятков лет назад. Рассказывал, как проводили задержания, как под видом покупателя изымали у преступников взрывчатку. Такая информация из первых уст находит особый отклик в сердцах детей», - подчеркнуло Алексей Суханов.