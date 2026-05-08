В Барнауле после салюта на День Победы будет работать общественный транспорт

В Барнауле после праздничного салюта на День Победы 9 мая 2026 года будет работать общественный транспорт. По данным мэрии, всего будет организовано 15 маршрутов.

После салюта горожане смогут уехать на 58 единицах транспорта. Работать автобусы, троллейбусы и трамваи будут с 22:10 до 23:00.

На проспекте Ленина по четной стороне в районе ТД «Пассаж» будет организована посадка на троллейбус №7. На нечетной стороне до улицы Ползунова будут работать маршруты №1, 6, 10, 20, 35, 41, 47, 53, 109, 144, троллейбусы №7. Также пассажиров будут ждать автобусы №55, которые проследуют до поселка Южный.

На остановке «Площадь Свободы» планируется посадка в трамваи №1 и №5, а на остановке «Улица Пушкина» можно будет сесть на трамвай №7.