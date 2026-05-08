В Алтайском крае выявили три новых очага бешенства

С начала 2026 года в Алтайском крае было зарегистрировано 56 фактов бешенства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае зарегистрировали три новых очага бешенства. По данным «Толка», территории признаны неблагополучными, на них ввели карантин.

На портале опубликования правовых актов были размещены указы губернатора, согласно которым введен карантин в поселке Троицком Алейского района, барнаульском поселке Ягодном, а также в Барнауле на улице 40 лет Октября, 27. Ограничения будут сняты спустя 60 дней после ликвидации всех последствий опасного заболевания.

К слову, с начала 2026 года в Алтайском крае было зарегистрировано 56 фактов бешенства.