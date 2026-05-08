Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 4:13

В Алтайском крае выявили три новых очага бешенства

На территориях введен карантин
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
С начала 2026 года в Алтайском крае было зарегистрировано 56 фактов бешенства

С начала 2026 года в Алтайском крае было зарегистрировано 56 фактов бешенства

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае зарегистрировали три новых очага бешенства. По данным «Толка», территории признаны неблагополучными, на них ввели карантин.

На портале опубликования правовых актов были размещены указы губернатора, согласно которым введен карантин в поселке Троицком Алейского района, барнаульском поселке Ягодном, а также в Барнауле на улице 40 лет Октября, 27. Ограничения будут сняты спустя 60 дней после ликвидации всех последствий опасного заболевания.

К слову, с начала 2026 года в Алтайском крае было зарегистрировано 56 фактов бешенства.