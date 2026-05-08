15-летний подросток утонул в озере в Алтайском крае

Мальчик решил переплыть озеро Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Алтайском крае утонул 15-летний подросток. Как сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером 7 мая в селе Верх-Озерное Быстроистокского района подросток вместе с друзьями был возле озера. Мальчик решил переплыть водоем, но когда попытался вернуться на берег, утонул. 8 мая его тело обнаружили спасатели.

«Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - отметили в следкоме.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будут проверены условия проживания мальчика в семье, а также соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.