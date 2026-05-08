17 пожаров потушили 7 мая в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки потушили 17 пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, всего в жилом секторе ликвидировали семь возгораний.

В дневное время в райцентре Панкрушиха загорелся частный жилой дом. Площадь пожара составила около 35 квадратных метров. Когда спасатели прибыли на место, из дома шел дым. Огонь повредил стены, мебель и личные вещи. В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники. Никто не пострадал.

По данным МЧС, пожар мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.