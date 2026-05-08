Участок под многоэтажку в центре Барнаула получил крупный девелопер

В Барнауле стали известны результаты аукциона на право аренды земельного участка за Музыкальным театром. По данным «Толка», победителем аукциона стала компания «Сибирь», которая получила участок в 15 раз дешевле, чем он стоил еще полтора года назад.

Итоговая цена лота составила 6,2 млн рублей. Речь идет об участке на улице Молодежной, 1а, который входит в проект планировки Обского бульвара. В будущем там могут построить современный жилой комплекс, но площадь территории небольшая – всего 1859 квадратных метров.

Ранее 14 участников торгов разогнали стоимость аренды в год до 95,96 млн рублей. Победитель пытался продать участок крупным застройщикам, но сделать это не удалось. Позднее участок вновь выставили на аукцион.