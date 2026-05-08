Дело бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева отправили на новое рассмотрение

Сейчас бывший заместитель главы города отбывает наказание в колонии строгого режима Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева получило новое продолжение. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове удовлетворил представление стороны гособвинения и направил дело на новое рассмотрение по части вопроса о конфискации имущества по одному из преступлений, сообщает «Толк».

Ранее по решениям Центрального районного суда краевой столицы и Алтайского краевого суда у экс-чиновника не изымали имущество. Как отметил представитель кассационного суда, приговор и апелляционное определение по данному вопросу были отменены по протесту прокурора, а апелляции со стороны защиты Шеломенцева остались без удовлетворения.

Напомним, что сейчас бывший заместитель главы города отбывает наказание в колонии строгого режима за взятку и отмывание денег. По решению суда за решеткой он пробудет 8,5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строгий режим, штраф и конфискация. Чем закончилось уголовное дело бывшего замглавы Барнаула Шеломенцева

Будет ли защита подавать апелляцию, пока остаётся под вопросом (подробнее)