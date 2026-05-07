В Барнауле 100 частных домов переведут с угля и дров на газ в 2026 году

До 2030 года власти планируют перевести на газовое отопление 1495 частных домов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В краевой столице начинается газификация частных домов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Как сообщили в администрации Барнаула, на территории города утверждён комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

До 2030 года власти планируют перевести на газовое отопление 1495 частных домов, которые сейчас отапливаются углём и дровами. В 2026 году первую сотню домовладений подключат к газу. Для каждого собственника предусмотрена субсидия до 250 тысяч рублей из федерального и краевого бюджетов.

Проект включает полный комплекс работ — от прокладки газопровода от границы участка до установки внутридомового газового оборудования.

Домовладение должно соответствовать нескольким требованиям: к участку уже должен быть подведён газопровод, у собственника должны быть правоустанавливающие документы на дом и землю, а само помещение — отвечать техническим условиям для монтажа газового оборудования (высота потолков не менее двух метров, наличие вентиляции и открывающихся окон).

Работы будут выполнять две специализированные организации — ООО «Алтайстройпроект» и ООО «Алтайгазинвестстрой». Их представители обойдут подходящие домовладения, заключат договоры на выполнение комплекса мероприятий по переводу на газ и сформируют список домов, которые подключат в первую очередь.