Средняя зарплата в Республике Алтай составила 78,3 тысячи рублей

Новосибирскстат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в регионах Сибирского федерального округа за первые два месяца 2026 года. В Республике Алтай этот показатель составил 78,3 тысячи рублей, тогда как в среднем по СФО — 88,1 тысячи.

Лидирует по доходам Красноярский край — 108,9 тысячи рублей. Второе место заняла Иркутская область с показателем 95,6 тысячи. Замкнула тройку Новосибирская область, где жители получают в среднем 89,3 тысячи рублей.

В середине списка оказались Томская область (86,7 тысячи), Кемеровская область (82,9 тысячи), Хакасия (82,5 тысячи) и Тыва (79,5 тысячи). Следом идёт Республика Алтай. Хуже всего дела обстоят в Омской области (74,6 тысячи) и Алтайском крае — там средняя зарплата не дотягивает и до 65 тысяч, остановившись на отметке 64,2 тысячи рублей.

Что касается Республики Алтай, то больше всего платят в финансовом секторе — 213,4 тысячи рублей. Следом идут сфера недвижимости (106,8 тысячи) и строительство (98,3 тысячи). А вот труженики сельского и лесного хозяйства получают всего 42,7 тысячи — это самый низкий показатель в регионе. Также скромные доходы у работников обрабатывающих производств (60,7 тысячи) и административной сферы (63,5 тысячи).