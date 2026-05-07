После паводка в некоторых алтайских селах испортилась вода

С момента ухудшения паводковой ситуации в Алтайском крае специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 156 образцов питьевой воды. В 23 случаях пробы не соответствовали гигиеническим требованиям. Об этом сообщили в ведомстве в ответе на запрос «Банкфакса».

С 1 апреля исследования проводили в 13 населённых пунктах края, которые пострадали от паводка. Воду отбирали из систем централизованного водоснабжения. Всего проанализировали 156 проб: 89 — на микробиологию, 51 — на санитарно-химические показатели, 12 — на токсичность, четыре — на вирусологию.

Из 122 проб, взятых в разводящей сети, семь не уложились в нормативы по микробиологии, а 16 — по мутности и жесткости. При этом вода из скважин оказалась в порядке. Все образцы, проверенные на вирусы и токсичность, также соответствовали норме. В Роспотребнадзоре не уточнили, где именно обнаружили некачественную воду.

Из-за выявленных нарушений территориальные отделы ведомства выдали четыре предписания двум организациям, обслуживающим водопроводы. Компании обязали провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Под контролем Роспотребнадзора организации промыли и продезинфицировали водонапорную башню, а также разводящую водопроводную сеть. После этого специалисты снова взяли пробы воды — отклонений не нашли. В ведомстве добавили, что запрета на использование воды из скважин и водопроводов для питья не вводили.