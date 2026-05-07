В Барнауле произошел пожар в многоэтажке

За минувшие сутки, 6 мая, в Алтайском крае ликвидировали 76 пожаров. Восемь из них пришлись на жилой сектор. В Барнауле зафиксировали 12 возгораний. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Вечером в краевой столице на улице Балтийской произошёл пожар. Когда на место прибыл первый расчёт пожарных, с балкона второго этажа двенадцатиэтажного жилого дома шёл дым. Огонь охватил площадь около трёх квадратных метров. В результате пожара повреждена обшивка балкона и личные вещи.

До приезда спасателей жильцы самостоятельно покинули дом по лестничным маршам. Всего эвакуировались 20 человек, среди которых было шестеро детей. В тушении участвовали 10 человек личного состава и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём.