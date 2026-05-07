В Бийске нашли превышение паров соляной кислоты в воздухе

Однократное превышение предельно допустимой концентрации паров соляной кислоты зафиксировали 6 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В территориальный отдел Роспотребнадзора в Бийске поступили жалобы от горожан на запах кислоты в воздухе. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, с 26 марта специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае начали отбор проб.

Однократное превышение предельно допустимой концентрации паров соляной кислоты (гидрохлорида) зафиксировали 6 апреля. С 7 по 9 апреля организовали круглосуточное исследование воздуха в поселке Молодежный, где находятся промышленные зоны. Для этого привлекли лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. По итогам трёх суток разовых и среднесуточных превышений загрязняющих веществ не обнаружили.

С предприятиями Бийска провели рабочее совещание. Обсудили несанкционированные выбросы высоких концентраций кислот, снижение и контроль выбросов в атмосферу, а также работу в режиме неблагоприятных метеоусловий.

За превышение ПДК гидрохлорида предприятиям объявили предостережения о недопустимости нарушения санитарных нормативов. Им также выдали предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе об усилении контроля за качеством воздуха. Исполнение предписаний проверят.

Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается.