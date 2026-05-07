В Барнауле машина сбила 10-летнего велосипедиста

В Барнауле устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло на улице 65 лет Победы, в районе дома №41. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 43-летний водитель, мужчина 1982 года рождения, ехал за рулём автомобиля Honda Vezel в направлении улицы Семёнова. В какой-то момент иномарка сбила мальчика 2016 года рождения, который ехал на велосипеде.

В результате столкновения велосипедист получил повреждения разной степени тяжести. Сразу после случившегося на место выехали инспекторы, сейчас они выясняют все детали произошедшего.