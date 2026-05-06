Участник СВО Александр Потапенко освоил принципы бережливого производства

В Алтайском крае продолжается реализация региональной программы «Алтай — земля Героев». Её цель — подготовить из участников специальной военной операции (СВО) компетентных управленцев для работы на предприятиях и в госорганах. Один из участников, Александр Потапенко из Ярового, уже делает первые успехи: он освоил принципы бережливого производства и теперь готов внедрять их на своём рабочем месте.

Александр успешно завершил стажировку на базе Регионального центра компетенций. Под руководством наставника — министра экономического развития края Евгения Дешевых — он погрузился в методику федерального проекта «Производительность труда».

Обучение было построено на практике. Участник программы не только слушал лекции, но и посетил реальные заводы — «Агро-Индустрию» и «Алейский мясокомбинат», которые уже получили экономический эффект от внедрения бережливых технологий. Особое впечатление, по словам Александра, произвела региональная «Фабрика процессов», где теория превращается в реальные цифры прибыли.

«В ходе стажировки я убедился, что бережливое производство - это не просто набор инструментов, а философия управления, которая помогает предприятиям становиться конкурентоспособнее и в конечном итоге укрепляет экономику региона», - отметил Александр.

Сейчас Александр Потапенко работает на предприятии «Алтайский Химпром». Именно здесь он планирует применить полученные знания на практике, чтобы оптимизировать рабочие процессы.

Справка

Программа «Алтай – земля Героев» - региональная кадровая программа, которая реализуется с целью подготовки компетентных управленцев из числа участников СВО для работы в государственных органах, учреждениях, организациях и на предприятиях Алтайского края.

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

