Два человека за сутки пострадали от мотоблоков в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае сразу два человека получили травмы при работе с мотоблоком. Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи Бийска.

Первый пострадавший – это 69-летний житель Бийска.

«Работая с мотоблоком на приусадебном участке, он травмировал ногу. Фреза зацепила штанину и повредила голень», - рассказали медики.

На момент прибытия скорой пострадавший находился в состоянии средней степени тяжести. Его доставили в больницу.

Второй пострадавший – житель Красногорского района.

«Как стало известно, мужчина попал ногой под мотоблок и получил множественные раны. Прибывшая бригада скорой помощи провела противошоковую терапию, наложила асептические повязки», – рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Пациента также доставили в больницу.