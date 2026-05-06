Два человека за сутки пострадали от мотоблоков в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае сразу два человека получили травмы при работе с мотоблоком. Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи Бийска.
Первый пострадавший – это 69-летний житель Бийска.
«Работая с мотоблоком на приусадебном участке, он травмировал ногу. Фреза зацепила штанину и повредила голень», - рассказали медики.
На момент прибытия скорой пострадавший находился в состоянии средней степени тяжести. Его доставили в больницу.
Второй пострадавший – житель Красногорского района.
«Как стало известно, мужчина попал ногой под мотоблок и получил множественные раны. Прибывшая бригада скорой помощи провела противошоковую терапию, наложила асептические повязки», – рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.
Пациента также доставили в больницу.