Двух друзей из Барнаула будут судить за попытку угона

Два жителя Барнаула, один из которых несовершеннолетний, будут судить за попытку угона, также кражи.

Все свои правонарушения они совершили летом 2025 года. Следствие установило, что приятели пять раз пытались угнать автомобили, которые находились на парковках. Они вскрывали салон, разламывали кожухи замков зажигания и пытались завести двигатели. Однако в силу того, что знаний у парней не хватило, запустить автомобили они не смогли.

«Кроме того, доказана причастность несовершеннолетнего обвиняемого к трем кражам, совершенным в торговых центрах краевой столицы, - добавляют в СУСК РФ по Алтайскому краю.

Подросток украл умную колонку, дорогостоящие кроссовки и деньги.

Материалы уголовного дела направлены в суд.