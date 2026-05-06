Акция «Свеча памяти» прошла в Барнауле

Накануне, 5 мая, в Барнауле прошла традиционная акция «Свеча памяти».

В ней приняли участие педагоги и учащиеся лицея №52 им. Ф.Э. Дзержинского. Акцию провели в сквере имени Германа Титова у памятного камня 5-й Гвардейской орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова II степени стрелковой дивизии.

«Эти свечи — память о тех, кто отдал жизнь за Победу. Мы гордимся вами, ребята, и верим: вы — настоящие патриоты. Будем помнить подвиг героев и сделаем всё, чтобы страшные войны больше не повторились», – подчеркнул значимость акции глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев.

Школьники исполнили творческие номера, а старшее поколение передало им свечи. А кадеты возложили цветы к церемониальному камню.