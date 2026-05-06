В Яровом на полигоне ТБО погиб рабочий

В городе Яровом возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на полигоне твердых бытовых отходов. Подробности сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю.

Установлено, что 1 мая при разгрузке мусоровоза голова одного из рабочих оказалась зажатой между задним бортом и загрузочным бункером автомобиля.

«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.