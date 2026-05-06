В Алтайском крае драка на свадьбе закончилась гибелью гостя

В Алтайском районе под суд пойдет 39-летний житель Барнаула, который на свадьбе до смерти избил гостя. Подробности сообщили в СУСК РФ и прокуратуре по региону.

Трагедия разыгралась 14 марта этого года в одном из сельских клубов Алтайского района. В тот день друзья обвиняемого отмечали свадьбу.

«В ходе застолья между мужчинами произошла словесная ссора, в результате которой обвиняемый нанес оппоненту удар кулаком в область головы, после чего повалил на землю», - рассказывают в следственном комитете.

У потерпевшего позже установят закрытую черепно-мозговую травму, от которой он скончался на месте происшествия.

«Уголовное дело прокурором с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в прокуратуре.