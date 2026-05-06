На Алтае загорелся бензовоз

Место пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

5 мая в селе Истимис Ключевского района произошло возгорание бензовоза. Подробности инцидента сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание произошло на территории местного крестьянско-фермерского хозяйства. В автоцистерне на тот момент находилось десять кубометров дизельного топлива. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 300 квадратных метров. Распространение было остановлено. К счастью, огонь не успел дойти до складов.

«В результате происшествия получили травмы двое мужчин, госпитализированы», - сообщили в региональном главке МЧС.

Обстоятельства инцидента еще будут изучены, но по предварительной версии, произошло нарушение технологического процесса при проведении сливо-наливных операций.